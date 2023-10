Politie doet in klopjacht op Bretly D, tevergeefse instappen in woning Amsterdam-Oost en Arnhem

De politie is nog steeds dringend op zoek naar Bretly D. (24) die wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident op een 60-jarige man op 13 oktober 2023 aan het Handelsplein in Rotterdam. 'D. wordt er ook van verdacht dat hij in de nacht van vrijdag 20 oktober op zaterdag 21 oktober in Zutphen een 32-jarige man uit Zutphen heeft gestoken', zo meldt de politie.

Update dinsdag 24 oktober

'Het aantal tips dat bij de politie binnenkomt, blijft oplopen. Elke tip wordt bekeken, onderzocht en – waar nodig – opvolging aan gegeven. Twee nieuwe tips zorgden afgelopen dagen voor twee instappen door de Dienst Speciale Interventies (DSI)', aldus de politie.

Instap Amsterdam-Oost en Arnhem

In de nacht van zondag op maandag deed de politie een instap in een woning in Amsterdam-Oost. Uit onderzoek bleek dat D. zich zondag in Amsterdam bevond. Maandagavond werd er een instap gedaan in een woning in Arnhem. In beide gevallen trof de politie Bretly D. helaas niet aan.

Trein

Vooralsnog ziet de politie dat de verdachte zich regelmatig met het openbaar vervoer, met name met de trein, verplaatst. De politie vraagt dan ook om goed op te letten als men met het openbaar vervoer reist. De politie heeft vooralsnog geen informatie dat hij zich richt tot willekeurige mensen die hij op straat of het openbaar vervoer tegenkomt. Tegelijkertijd is D. vuurwapengevaarlijk. Daarom moedigt de politie iedereen aan die denkt Dorder te zien direct contact op te nemen met de politie en hem niet zelf te benaderen. De tip die leidt tot de aanhouding van Dorder wordt beloond met 25.000 euro.

Foto

De politie heeft op haar site een foto van Bretly D. geplaatst.