Minder dan één op de vier Nederlanders heeft noodpakket in huis

Weinig Nederlanders hebben een compleet noodpakket in huis. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Zo'n 76 procent van de ondervraagden is hierdoor niet goed voorbereid op een ramp. Dit is zorgelijk, want een noodpakket kan van cruciaal belang zijn bij bijvoorbeeld extreem weer of een grote stroomstoring.

Meer dan de helft van de mensen die geen noodpakket hebben geeft in het onderzoek aan nooit te hebben nagedacht over een noodpakket en 29 procent weet niet wat er in zo'n pakket moet. Toch is het belangrijk goed voorbereid te zijn. Kijk alleen al naar afgelopen zomer: toen zagen we flink wat natuurrampen in Europa.

In Nederland zien we steeds vaker extreem weer, zoals een harde storm en veel regen of juist dagen van droogte en hitte. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen, denk bijvoorbeeld aan de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021. Toen ontaardde noodweer in een ramp.

Om aandacht te vragen voor het noodpakket deelt het Rode Kruis 800 pakketten uit aan gezinnen die op dit moment al ondersteund worden door het Rode Kruis door middel van de ontbijttas.

Water, kaarsen en een EHBO-tas

Ruim 1000 mensen deden mee aan het onderzoek naar het noodpakket. Van hen gaf een groot deel aan wél losse items in huis te hebben, zoals waxinelichtjes (83%), een zaklamp (81%) en een EHBO-set (71%). Iets meer dan een kwart geeft aan minimaal drie liter water per persoon per dag in huis te hebben, terwijl water een eerste levensbehoefte is. Het Rode Kruis raadt aan om een volledig noodpakket klaar te hebben liggen, omdat er tijdens een noodsituatie vaak weinig tijd is om deze samen te stellen.

Dit zit er in een noodpakket

De noodpakketten die het Rode Kruis weggeeft zijn gedoneerd door partner FedEx. Daarin zitten onder andere de volgende items:

EHBO-set

Reddingsdeken

Desinfecterende handgel

Zakmes met gereedschap

Touw (om spullen mee vast te zetten)

Radio met zaklamp

Fluitje

Kaarsen

Waterdichte lucifers

Daarnaast is het belangrijk om zelf nog een aantal items toe te voegen zoals 3 liter water per persoon per dag, houdbaar eten en verzorgingsproducten zoals toiletpapier, zeep en tandpasta. Of spullen die in jouw situatie noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld medicijnen of babyvoeding. Denk ook aan kopieën van belangrijke documenten, zoals identiteitsbewijzen, verzekeringspassen en zorgpassen. Eventueel kun je dit aanvullen met reservesleutels van je huis en auto, een opvouwbare jerrycan om water in op te slaan, contant geld en een powerbank.