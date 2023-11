Verdachte (30) aangehouden in onderzoek explosie Derde Oosterparkstraat

In het onderzoek naar het explosief dat in de nacht van 4 op 5 oktober is afgegaan in een portiek van een appartementencomplex aan de Derde Oosterparkstraat, heeft de Amsterdamse recherche een verdachte aangehouden. De verdachte, een 30-jarige Rotterdammer, is op woensdag 1 november aangehouden.

Die nacht worden buurtbewoners rond 00.45 uur uit hun slaap opgeschrikt door een gigantische knal. Enkele van hen alarmeren de hulpdiensten als zij rondom het appartementencomplex een enorme ravage zien. Als de politie arriveert, ziet zij dat ramen van diverse appartementen zijn gesneuveld, een deur van de portiek eruit geblazen is en zelfs geparkeerde auto’s in de nabije omgeving hebben behoorlijke schade opgelopen. Gelukkig is niemand door toedoen van deze explosie gewond geraakt.

Onderzoek

Veiligheidsmaatregelen worden daarna direct getroffen en een onderzoek door verschillende gespecialiseerde politiediensten opgestart. En uit dit onderzoek is onder andere deze verdachte naar voren gekomen. De recherche zet, ondanks de aanhouding van deze verdachte, het onderzoek voort en meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Ook zal worden onderzocht of de aangehouden Rotterdammer in verband kan worden gebracht met andere explosies.