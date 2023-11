Digitaal procederen in alle belastingzaken binnenkort mogelijk

Het was al langer mogelijk om digitaal te procederen in beroep en hoger beroep rijksbelastingzaken en in hoger beroep lokale belastingzaken. Daar komen nu de lokale belastingzaken in beroep bij, waardoor in alle belastingzaken nu digitaal geprocedeerd kan worden.

Digitaal procederen biedt een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Via het webportaal 'Mijn Rechtspraak' heeft u altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en bijbehorende berichten.