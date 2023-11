Agent die vrouw met mes neerschoot in Roelofarendsveen niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen een agent die op 1 januari in Roelofarendsveen een verdachte neerschoot die een mes bij zich had. 'Volgens de officier van justitie heeft de agent juist gehandeld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Mensen bedreigd met mes

De politie kwam die avond rond 23.15 uur af op de melding dat een vrouw mensen had bedreigd met een mes. De melders lieten daarvan ook een filmpje zien aan de politie. Terwijl de agenten wachtten op ondersteuning om de verdachte aan te houden, kwam zij al met dat mes naar buiten.

Gericht in been geschoten

Uit verklaringen van de agenten en getuigen en op basis van camerabeelden blijkt dat de vrouw meermaals is bevolen het mes weg te leggen, dat stroomstootwapens zijn gebruikt en met het vuurwapen nog een waarschuwingsschot is gelost. 'Dat alles had geen effect, terwijl de vrouw met het mes op de politie af bleef lopen. Uiteindelijk heeft een agent de vrouw gericht in het been geschoten, waarna ze kon worden aangehouden', aldus het OM.

Alles geprobeerd

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de agent in overeenstemming met de geweldsinstructie gehandeld. Van de politie mag worden verwacht dat zij optreden wanneer mensen gevaar lopen. In deze situatie is ook alles geprobeerd wat mogelijk was, voordat uiteindelijk gericht is geschoten op een niet vitaal lichaamsdeel.