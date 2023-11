Registratieplicht verkooppunten van tabak en vapes in 2024

In 2024 wordt een registratieplicht ingevoerd voor de verkooppunten van tabak en aanverwante producten, zoals vapes. 'Om de grote gezondheidsschade door roken tegen te gaan, geldt vanaf 1 juli 2024 een verkoopverbod van tabak in supermarkten', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag.

Extra zicht

Dit verbod zal tot gevolg hebben dat er duizenden verkooppunten verdwijnen, maar er zullen ook nieuwe verkooppunten bijkomen. Naar verwachting zal dit ertoe leiden dat het aantal verkooppunten per saldo afneemt van circa 10.000 naar 4.400. De nieuwe registratieplicht waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Ooijen van VWS, is bedoeld om extra zicht te houden op de ontwikkeling van het aantal verkooppunten.

Completer beeld

De registratieplicht voor verkooppunten van rookwaren helpt de NVWA met zowel de monitoring als handhaving van (nieuwe) verkooppunten. De registratie geeft de toezichthouder een completer beeld, waardoor de regels voor verkoop beter gecontroleerd kunnen worden.

Rookvrije generatie

Staatssecretaris Van Ooijen: “We nemen continu nieuwe stappen om stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen moeilijker. Zo geldt er sinds 2023 een online verkoopverbod op tabak en wordt de verkoop vanaf juli 2024 verboden in supermarkten. Hierdoor verdwijnen er duizenden verkooppunten. Om meer zicht te hebben op de plekken waar het nog wel verkocht mag worden, wordt een registratieplicht ingevoerd. Daarmee willen we in de gaten houden dat er geen ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. Als dat onverhoopt toch gebeurt, kunnen we daar met nieuw beleid op inspelen.”

Steeds minder verkooppunten

Het kabinet vermindert geleidelijk het aantal verkooppunten van tabak, onder andere door het online verkoopverbod en het verbieden van verkoop in supermarkten. Dit wordt gefaseerd opgevolgd door een verkoopverbod voor tankstations (in 2030) en gemakszaken (in 2032). Vanaf 2032 zullen tabaksproducten alleen nog in speciaalzaken verkrijgbaar zijn. Voor e-sigaretten geldt dit al vanaf 2025.