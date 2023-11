KNMI: Gladheid door sneeuwval en bevriezing

Het KNMI waarschuwt maandag voor de kans op gladheid op de wegen door sneeuwval en in de aankomende nacht door bevriezing.

Oosten, midden en zuidoosten van het land

Vanaf de tweede helft van de middag is er in het oosten kans op plaatselijke gladheid door sneeuwval, er zal zich waarschijnlijk nog geen sneeuwdek vormen. Aan het einde van de middag kan ook het noorden en midden hiermee te maken krijgen, in de avond volgt ook het zuidoosten.

Enkele centimeters sneeuw

Vanaf het einde van de middag kan de sneeuw op sommige plaatsen ook blijven liggen. Dit is vooral het geval in het oosten van het land, hier kan zich mogelijk een sneeuwdek vormen van enkele centimeters. Vooral het verkeer kan hinder ondervinden van de sneeuwval.

Bevriezing natte weggedeelten

De sneeuwbuien verlaat het zuidoosten van het land in de loop van de nacht naar dinsdag, het wordt dan overal droog. Er is dan met uitzondering van het westen kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en/of sneeuwresten. Halverwege dinsdagochtend zal de gladheid op de meeste plaatsen verdwijnen. De waarschuwing Code Geel is van kracht van maandag 18.00 tot 00.00 uur.