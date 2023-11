Drie kwart volwassenen bezorgd over gevolgen klimaatverandering

Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder maakt 76 procent zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Steeds meer droge zomers en overstromingen baren mensen de grootste zorgen over de ontwikkelingen in Nederland door klimaatverandering. Tegelijkertijd maakt 58 procent van de volwassenen zich zorgen over de kosten van het klimaatbeleid door de overheid. Dit meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen, dat in 2023 in het teken stond van klimaatverandering en energietransitie.