Overleden vrouw in IJ: vermoedelijk sprake van misdrijf (Update)

In het IJ werd woensdagmiddag 29 november 2023 het lichaam van een overleden vrouw aangetroffen. Uit het eerste onderzoek naar haar dood blijkt dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. De recherche komt graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben over de zaak

Rond 13.00 uur kwam de melding binnen dat er in het IJ naast de afmeersteiger aan de Distelweg mogelijk een lichaam zou drijven. Toegesnelde politieagenten troffen niet veel later inderdaad het stoffelijk overschot van een vrouw aan. Op basis van het eerste onderzoek vermoedt de recherche dat er sprake is van strafbare feiten rond de dood van het slachtoffer.

Identiteit slachtoffer bekend

In eerste instantie was de identiteit van het slachtoffer onbekend. Om deze te achterhalen, werden de tatoeages van de vrouw getoond. Inmiddels is de identiteit van de vrouw bekend, maar kan de politie in het belang van het onderzoek geen verder mededelingen doen

(update 1-12-2023: identiteit slachtoffer bekend)