Grote stappen bij aanpak misstanden arbeidsmigranten

Er zijn dit jaar grote stappen gezet in de aanpak van misstanden rond arbeidsmigranten. De voornaamste wet- en regelgeving is in 2023 in gang gezet of in werking getreden. En steeds meer gemeenten hebben integraal beleid op het gebied van arbeidsmigratie zoals Den Haag en Rotterdam.