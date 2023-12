Wildplasser leidt naar drugsvangst

Agenten hebben vrijdagmiddag 1 december aan het Grobbendonckpark in Goirle een 23-jarige man uit Riel aangehouden. Hij had drugs in zijn auto liggen

De dienders reden rond 16.35 uur langs de parkeerplaats van een sporthal aan het Grobbendonckpark toen ze zagen dat er een man bij een prullenbak stond te plassen. Ze spraken hem aan. Op de parkeerplaats stond een auto geparkeerd met daarin de 23-jarige verdachte. Het leek erop dat de wildplasser in het gezelschap was van deze man.

Controle

Agenten besloten de 23-jarige verdachte te controleren en roken direct een sterke henneplucht vanuit de auto komen. Daarop vroegen ze aan de man om alle drugs die hij bij zich had te overhandigen. Daarop gaf hij de dienders een grinder met wat hennepgruis en verklaarde hij dat dit alles was wat hij bij zich had. De agenten vertrouwden het niet en ze besloten hem verder te controleren. Uit een tas kwamen verschillende zakjes met drugs tevoorschijn, ook had de man een stroomstootwapen en mes in zijn auto liggen. Hij is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek. Alle spullen zijn in beslag genomen. Ook de wildplasser werd gecontroleerd. Hij bleek een kleine gebruikershoeveelheid drugs op zak te hebben. Hij heeft een bekeuring gekregen voor het wildplassen en kon daarna gaan.