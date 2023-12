Mogelijke leider handel verdovende middelen aangehouden

Een 37-jarige man uit Nieuwegein is woensdag 6 december aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen waarbij hij mogelijk een aansturende rol zou hebben vervuld. Hij wordt ook verdacht van wapenbezit en witwassen. De aansturende rol van de verdachte uit Nieuwegein wordt nader onderzocht.

De mannen die hij vermoedelijk aanstuurde, zijn eerder dit jaar op 4 juli aangehouden. Bij de doorzoekingen zijn destijds op diverse locaties (hard)drugs, een kogelwerend vest, meerdere vuurwapens en munitie aangetroffen.

Doorzoekingen

Op zes locaties zijn woensdag 6 december doorzoekingen gedaan in o.a. Nieuwegein, IJsselstein en Amsterdam. In een van de woningen in Nieuwegein is een vuurwapen en de zwaarste categorie vuurwerk aangetroffen. De EOD is ingeschakeld om het vuurwerk af te voeren en dit op een veilige plaats tot ontploffing te brengen.