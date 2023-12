Start experiment gesloten coffeeshopketen

Een Legale Revolutie in de Coffeeshopcultuur

Voorheen zagen coffeeshops zich gedwongen om volgens het gedoogbeleid, cannabis illegaal in te kopen (de achterdeur) om het vervolgens legaal in de coffeeshop te mogen verkopen. Het telen van cannabis was tot nu toe verboden, maar met het Experiment gesloten coffeeshopketen verandert deze lang bestaande situatie.

Een Blik op de Toekomst

Het Experiment gesloten coffeeshopketen begint op 15 december en zal vier jaar duren met een mogelijkheid tot verlenging met 1,5 jaar. Na deze periode zal de overheid besluiten of de legalisatie van cannabis definitief wordt doorgevoerd. Hollandse Hoogtes en andere telers streven ernaar te laten zien dat legale cannabis niet alleen van hoogstaande kwaliteit is en bijdraagt aan de volksgezondheid, maar ook de criminaliteit kan verminderen, zoals blijkt uit ervaringen in Canada en de VS.

Het wiet experiment markeert een keerpunt in de Nederlandse coffeeshop cultuur en belooft een boeiende reis naar een mogelijke toekomst van legale cannabis.