Amelander (31) aangehouden in onderzoek incidenten rond Sunneklaas

Omroep Powned

'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij incidenten die op 5 december jl. hebben plaatsgevonden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. Daarbij zijn medewerkers van de omroep PowNed op het eiland belaagd. Ook wordt onderzoek gedaan naar zowel de auto van de verdachte als de auto van de medewerkers van PowNed.

Nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten

Het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang en vindt zorgvuldig plaats. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het OM hecht veel waarde aan het protocol Persveilig. PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie en heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media en tegen juridische claims.

Voor het OM betekent dit dat hoge prioriteit wordt gegeven aan de vervolging van agressie en geweld tegen journalisten