Politie stelt onderzoek in naar explosie

Vier woningen zijn rond 02:05 uur beschadigd geraakt door een explosie. Dit is gebeurd aan de Manresastraat. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Het ontplofte materiaal veroorzaakte schade aan de voorgevels van de woningen. De bewoners waren wel aanwezig. Er raakte niemand gewond. Wat er exact is ontploft is onduidelijk gebleven. De politie stelt een onderzoek in.