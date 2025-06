Man uit Hattem veroordeeld voor poging zware mishandeling van twee agenten

Verlaten plaats ongeval

'Ook maakte hij zich schuldig aan het overtreden van artikel 5a van de Wegenverkeerswet 1994, het verlaten van een plaats ongeval en het doen van een valse aangifte. Daarnaast reed de man meerdere keren zonder geldig rijbewijs en reed hij onder invloed van drugs. De man krijgt een gevangenisstraf van 30 maanden. Verder legt de rechtbank een rijontzegging van 30 maanden op', aldus de rechtbank.

Inrijden op politieauto

De man reed op 4 december 2023 met zijn personenauto meerdere keren met een aanzienlijke snelheid in op de politieauto waarin de twee agenten zaten. Ook uit de getuigenverklaringen blijkt dat de man onbehoorlijk en gevaarlijk rijgedrag heeft vertoond. De man schond tijdens een langere achtervolging meerdere verkeersregels in ernstige mate . De rechtbank oordeelt dat dit zeer ernstige strafbare feiten zijn, waarmee de man niet alleen zijn eigen veiligheid, maar ook die van de overige verkeersdeelnemers in gevaar bracht.

Opzet op zwaar lichamelijk letsel

De rechtbank oordeelt dat de man door het twee keer hard botsen en een derde poging om tegen het dienstvoertuig op te rijden vol opzet had om aan de agenten zwaar lichamelijk letsel toe te brengen.. Contra-indicaties met betrekking tot dit opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel zijn niet aan de orde, in het bijzonder niet omdat de man kort voor de aanrijdingen zijn snelheid niet matigde of anderszins probeerde een daadwerkelijke aanrijding te vermijden.

De advocaat stelde tijdens de zitting dat het verlaten van de plaats van het ongeval geen poging tot ontduiking van verantwoordelijkheid van de man was. De man wist dat hij zich binnen 24 uur moest melden en verkeerde nog binnen die termijn. De rechtbank oordeelt dat de wetgever er bij dit delict voor kiest dat onder bepaalde voorwaarden de persoon die de plaats van het ongeval verlaat straffeloos kan zijn als die zich vrijwillig meldt bij de politie. Dat moet de doorrijder dan doen binnen twaalf uur na het verkeersongeval en voordat hij of zij als verdachte is aangehouden of verhoord. Nu de man binnen deze twaalf uur is aangehouden, volgt de rechtbank het verweer van de advocaat niet dat de man nog tijd had zich te melden.