CBS: Bevolking in 2023 minder sterk gegroeid dan jaar daarvoor

Buitenlandse migratie

De bevolkingsgroei in 2023 komt volledig voor rekening van buitenlandse migratie. Er overleden namelijk meer mensen dan er geboren werden. De definitieve cijfers kunnen nog veranderen door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar.

Minder immigranten en meer emigranten dan in 2022

In 2023 kwamen er minder immigranten naar Nederland dan in 2022. Er kwamen vooral minder mensen vanuit Oekraïne, maar ook vanuit de meeste andere landen (behalve Amerika en Oceanië) daalde de immigratie. De emigratie is onder alle herkomstlanden juist toegenomen, behalve onder Nederlanders. Het migratiesaldo (immigratie minus emigratie) komt uit op 138.000 tot 1 december 2023, dat zijn er 79.000 minder dan in die periode in 2022.

Europa

Per saldo kwamen de meeste in het buitenland geboren migranten uit Europa (59.300) waarvan het merendeel uit de voormalige Sovjet-Unie (24.500). Verder kwamen 16.500 migranten uit Syrië, 10.700 uit Turkije, 7.600 uit India en 6.600 uit Polen.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Europa

Tot 1 november 2023 heeft Nederland sinds de start van de oorlog in Oekraïne 139.600 vergunningen afgegeven aan Oekraïense vluchtelingen in het kader van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Zij hoefden geen asielverzoek in te dienen. Hiermee zijn er 7,8 Oekraïense vluchtelingen per 1.000 inwoners opgevangen. Daarmee zit Nederland onder het gemiddelde van 9,3 per 1.000 inwoners in de Europese Unie. In totaal zijn er in de Europese Unie 4,2 miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Hoewel Duitsland in absolute aantallen de meeste vluchtelingen opving (1,2 miljoen) liggen de verhoudingen anders bij het aantal per 1.000 inwoners. Tsjechië, Estland, Polen, Bulgarije en Litouwen vingen elk meer dan 25 Oekraïense vluchtelingen per 1.000 inwoners op.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Europa

