Defensieministers praten over steun aan Oekraïne en opschalen defensie-industrie

Bij de Informele Raad Buitenlandse Zaken van maandag in Brussel stonden voor de ministers van Defensie 2 belangrijke punten op de agenda. Ze bespraken de militaire EU-steun aan Oekraïne en de noodzaak om de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie op te schalen. Nederland blijft zich voor beide zaken inzetten.

'Belangrijk'

Minister Kajsa Ollongren liet weten dat Nederland bij de steun aan Oekraïne een voortrekkersrol wil blijven spelen. “Het is belangrijk dat we onze militaire steun aan Oekraïne opvoeren, zodat het de Russische agressie kan overwinnen. Onze steun is bepalend voor de uitkomst van de oorlog.”

1 miljoen artilleriegranaten

De EU-steun aan Oekraïne gebeurt door tienduizenden militairen van dat land op grondgebied van EU-lidstaten te trainen en door levering van wapens en munitie. Dat kan alleen met een parate Europese defensie-industrie en een opgevoerde productie.

'Productie artilleriegranaten flink opgevoerd'

Ollongren: “We moeten zo spoedig mogelijk de aan Oekraïne toegezegde 1 miljoen artilleriegranaten leveren. De munitiebedrijven in Europa zijn als gevolg van substantiële bestellingen door de lidstaten hun productie flink aan het opschalen. Dit is broodnodig voor onze eigen slagkracht en om Oekraïne te blijven ondersteunen.”

'Moet nog sneller'

De opvoering van de productie zou wat Ollongren betreft hoog op de politieke agenda moeten blijven staan. Het gaat hier om een urgente en uitdagende opdracht, waarvoor binnen de EU al veel goed werk is verzet. “Maar het moet nog sneller, zowel voor de korte als de lange termijn.”

EU-missie Rode Zee

Tijdens de bespreking ging het verder over de Houthi-aanvallen in de Rode Zee en de militaire EU-operatie die binnenkort van start gaat om koopvaardijschepen te beschermen. Nederland onderzoekt op dit moment een eventuele bijdrage aan die operatie.