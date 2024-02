Politie houdt vrouw aan voor witwassen

De politie hield donderdag 1 februari een 37-jarige vrouw uit Eindhoven aan in een onderzoek naar handel in drugs en witwassen.

Donderdagochtend werd de vrouw aangehouden op het politiebureau op verdenking van witwassen. Zij zit vast voor verder onderzoek.

De vrouw kwam in beeld nadat er vorige maand in hetzelfde onderzoek een 46-jarige man uit Eindhoven werd aangehouden voor de handel in drugs en witwassen.

Witwassen

Om illegaal verdiend geld in de bovenwereld te kunnen besteden zonder daarbij het risico te lopen dat het onmiddellijk weer door justitie of de belastingdienst in beslag genomen wordt, moet het witgewassen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld dat afkomstig is van drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale of fiscale fraude. Witwassen van eigen criminele winsten of de criminele winsten van anderen, en ook het meewerken daaraan, is strafbaar.