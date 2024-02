Mogelijk explosief aangetroffen bij pand in Amsterdam-West

EOD

'Het verdachte voorwerp is veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen', zo laat de politie maandag weten.

Oplettende voorbijganger

Een oplettende voorbijganger zag een voorwerp liggen voor de deur van een pand en heeft meteen de politie gebeld. De toegesnelde agenten hebben een afzetting gecreëerd en een veilige afstand gehouden. Hierna heeft de opgeroepen EOD van Defensie het voorwerp onderzocht, veiliggesteld en afgevoerd. De afzetting is daarna weer weggehaald.

Graffiti

De recherche doet onderzoek naar het voorwerp en de toedracht. Nabij het aangetroffen voorwerp is graffiti aangebracht. Wanneer dit is aangebracht en of er een verband is met het voorwerp, zal in het onderzoek worden meegenomen. De politie komt graag in contact met mensen die kunnen helpen in het onderzoek.