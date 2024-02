5 vuurwapens in beslag genomen in Maassluis

De politie heeft woensdagmiddag drie mannen aangehouden na een inval in een woning aan de Van Speykstraat in Maassluis. De politie was de mannen op het spoor gekomen nadat er meldingen waren binnengekomen van verdacht gedrag. In de woning werden 5 vuurwapens aangetroffen. De politie doet onderzoek.