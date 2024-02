Stomdronken man stopt niet voor politie

Er kwam even na 6 uur een melding dat er bij een benzinestation aan de Burgemeester van Voorst tot Voorstweg een auto met veel schade was komen aanrijden. Toen agenten daar aankwamen was de auto alweer weggereden. Na een korte zoektocht kwamen ze de auto tegen op de Heyhoefdreef rijden. De auto slingerde over de weg en de bestuurder negeerde stoptekens van de politie. De auto had ook schade. De automobilist leek het stopteken niet te zien en negeerde ook zwaailicht en sirene dat de agenten vervolgens aanzetten.

Op de Reuverlaan stopte de man en lukte het een van de agenten een portier open te trekken en de sleutel uit het contact te halen. De man, een 53-jarige Tilburger, is direct aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De auto van de man is in beslag genomen en zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij mocht na verhoor het politiebureau weer verlaten.