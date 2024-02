Vrouw zwaargewond door boodschappenwagen bij winkelcentrum Zuidplein

Een 35-jarige vrouw is op woensdagavond 21 februari zwaargewond geraakt, nadat er een boodschappenwagen op haar terecht kwam. Getuigen hebben gezien dat vier jongens de winkelwagen van de loopbrug bij winkelcentrum Zuidplein naar beneden hebben gegooid. Daar liep op dat moment het latere slachtoffer dat geraakt werd door de winkelwagen. Ze raakte hierdoor dusdanig gewond dat ze zwaargewond naar het ziekenhuis is overgebracht.

Op donderdagavond 22 februari is een 17-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit incident. Hij wordt verdacht van poging doodslag/zware mishandeling. De recherche doet onderzoek naar het incident. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De recherche komt er graag achter wat er precies is gebeurd. Ook is de politie op zoek naar de andere verdachten.