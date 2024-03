Te voet gevluchte automobilist na ongeval op A4 in Den Hoorn opgepakt

Zondagmiddag heeft de politie een 36-jarige man uit Spanje gearresteerd nadat hij eerder die dag betrokken was bij een ongeval op de A4 ter hoogte van Rijswijk in de richting van Rotterdam.

Te voet gevlucht

'Na het ongeval, waarbij een 24-jarige automobilist uit Den Haag gewond raakte, ging de man er te voet vandoor', zo meldt de politie zondag.

Snelweg overgestoken en gevlucht

Rond 09.30 uur vond de aanrijding tussen de twee personenauto's plaats, waarna beide voertuigen op de vluchtstrook tot stilstand kwamen. 'Eén van de bestuurders stak de snelweg over en vluchtte in de richting van Den Hoorn', aldus de politie.

Arrestatie

Ondanks grote inzet van de politie kon de bestuurder in direct omgeving niet worden gevonden. Dankzij onderzoek en de samenwerking met de politie van de eenheid Rotterdam kon de 36-jarige man in Rotterdam worden aangehouden. Hij is voor verhoor ingesloten. Het slachtoffer werd voor medische behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.