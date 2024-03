Kleine brand bij Eetwinkel Select aan de St. Severusstraat in Boxtel

Rookontwikkeling

Uit de eetgelegenheid kwam de nodige rookontwikkeling. Wat er precies in brand stond is bij ons niet bekend. De brandweer heeft zowel de horecagelegenheid waar de brand woedde als het naastgelegen pand geventileerd. De straat was enige tijd afgesloten. Naast de brandweer was ook de politie ter plaatse. Voor zover bekend raakte niemand gewond.