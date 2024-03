Brandweer stuit op overleden vrouw bij blussen woningbrand Heerenveen

Brandweerlieden troffen zondag aan de Gruttostraat in Heerenveen bij het blussen van een brand een overleden vrouw aan in de woning. Dit meldt de politie die onderzoek naar de precieze toedracht.

Melding woningbrand

Zondagochtend 17 maart kwam rond 05.20 uur een melding binnen van een woningbrand aan de Gruttostraat in Heerenveen. Brandweer en politie gingen met meerdere eenheden ter plaatse.

Onderzoek

Bij het bestrijden van de brand trof de brandweer in de woning een overleden vrouw aan. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het overlijden. Ook wordt samen met de brandweer onderzocht hoe de brand is ontstaan.