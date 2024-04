Thuiswerken; een recht of voorrecht?

Er lijkt tegenwoordig geen kantoorbaan meer te zijn waar ze het níet doen; thuiswerken. En dat is ook goed te begrijpen, want veel werknemers vinden het ontzettend fijn. ’s Ochtends niet rennend over het station en ook geen uren in de file. Daarnaast is het heerlijk rustig om zonder collega’s die aan je hoofd zeuren door te kunnen werken. In de huidige arbeidsmarkt, waar de banen voor het oprapen liggen, zijn er ook maar weinig werkgevers die het zich kunnen veroorloven om dit te verbieden. Personeel gaat dan vaak al snel op zoek naar een andere baan. Toch staan werkgevers er soms wantrouwend en zelfs wel negatief tegenover. Maar ben je eigenlijk verplicht je personeel thuis te laten werken? Wij zochten het uit.

Wat zegt het recht?

Thuiswerken is geen wettelijk recht op dit moment, de plannen hiervoor zijn er ooit wel geweest. Wel is er de ‘Wet flexibel werken’ en deze geeft de werknemer het recht om bij de werkgever een schriftelijk verzoek tot ‘aanpassing van de arbeidsplaats’ in te dienen. Wanneer dit goedgekeurd wordt stopt het voor de werkgever niet. Hij zal vervolgens ook de spullen moeten leveren aan een werknemer om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Dit hoeft niet het nieuwste van het nieuwste te zijn, maar puur de spullen waardoor hij of zij het werk goed kan doen. Een oudere telefoon met een sim only zakelijk abonnement is in veel gevallen al voldoende. Het gaat er vooral om dat de werknemer voldoende belminuten en data heeft om bereikbaar te zijn voor zowel klanten als collega’s. Hetzelfde geldt voor een laptop en andere devices. Maar ook ergonomie en een thuiswerkvergoeding zijn vervolgens zaken die meegenomen moeten worden. Alles om ervoor te zorgen dat het de werknemer bij de keuze om thuis te werken niet op onnodige kosten jaagt.

Ja zeggen?

Het verzoek kan wel afgewezen worden door de werkgever, ja zeggen is dus ook zeker niet verplicht. De werkgever is namelijk alleen verplicht volgens de huidige wet om over het verzoek na te denken en met de werknemer in gesprek te gaan. Het thuiswerkverzoek mag hij dus niet zomaar geweigerd worden. Hij zal altijd een verklaring moeten geven, als hij het verzoek afwijst. Dat mag alleen wel een algemene reden zijn zoals dat het werk het niet toelaat. De realiteit is echter wel dat we in een arbeidsmarkt leven waar het vooral de werknemer is die aan zet is. Wanneer je als werkgever zonder logische reden dit verzoek afwijst is de kans dus wel groot dat je op weerstand en vertrekkend personeel gaat stuiten.

Men kan dus concluderen dat thuiswerken nog steeds een voorrecht is, maar wel één die niet zomaar afgewezen kan worden wanneer het verzoek komt. Als werkgever is het goed dit te weten en er rekening mee te houden. En zie het als een kans; vaak leveren werknemers veel en beter werk wanneer ze hybride mogen werken. Zo wordt iedereen er blij van, een typische win-winsituatie!