Meer discriminatie-incidenten geregistreerd in 2023

Het aantal registraties van discriminatie door de politie en meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen is in 2023 gestegen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage “Discriminatiecijfers in 2023”, opgesteld door onderzoeksbureau Movisie, die 23 april wordt aangeboden aan NTB, van het ministerie van BZK, opdrachtgever van het rapport.

Politie grootste stijging

De stijging van het aantal registraties is het hoogst bij de politie, namelijk 33 procent ten opzichte van 2022 . Ook in de voorgaande twee jaren lieten de registraties door de politie een stijging zien. Mogelijke oorzaken van de stijging zijn de aanhoudende maatschappelijke, politieke en media-aandacht voor het onderwerp discriminatie en een sterkere focus binnen de politie op de aanpak van discriminatie in de samenleving. De antidiscriminatievoorzieningen ontvingen 20 procent meer meldingen dan het jaar ervoor. Deze meldingen gingen vooral over discriminatie op de arbeidsmarkt, bij collectieve voorzieningen of in de commerciële dienstverlening.

Aanpak

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge: “Discriminatie is onacceptabel. In Nederland telt iedereen mee en moet iedereen gelijk worden behandeld. Deze cijfers laten zien dat we daaraan moeten blijven werken. Het is goed dat mensen melding maken van discriminatie, dat helpt ons bij de aanpak hiervan. We moeten ons als samenleving uitspreken tegen discriminatie zodat we niet normaal maken wat niet normaal is.’’

Herkomst meest gemeld

Herkomst

De meeste registraties bij politie en meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen gaan over discriminatie op grond van herkomst. Evenals bij de Ombudsman en de Kinderombudsman. Bij de politie steeg het aantal registraties van discriminatie op deze grond van 43 naar 47 procent. Bij de antidiscriminatievoorzieningen gaat het om 49 procent van de meldingen. Na herkomst kwamen bij antidiscriminatievoorzieningen de meeste meldingen binnen over discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte en geslacht. Bij de politie volgen seksuele gerichtheid en antisemitisme.

Antisemitisme en moslimdiscriminatie

Het aantal registraties van antisemitisme bij de politie nam toe van 549 in 2022 naar 880 afgelopen jaar. Hiervan zijn 126 zaken toe te schrijven aan de oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden. Opvallend is ook de forse toename van antisemitische incidenten bij voetbalwedstrijden zoals beledigende en kwetsende leuzen. Het aantal registraties van discriminatie op grond van godsdienst nam eveneens toe met 57 procent , waarbij het in overgrote meerderheid gaat om moslimdiscriminatie. Van de 255 zaken van moslimdiscriminatie hadden er 12 te maken met de oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden. Bij antidiscriminatievoorzieningen steeg het aantal meldingen van antisemitisme met 123 procent (van 69 naar 154) en van moslimdiscriminatie met 24 procent (van 230 naar 285).

Overige instanties

Ook bij Meld.Online Discriminatie, waar mensen melding kunnen doen van online discriminatie, steeg het aantal meldingen; het verdubbelde. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de campagnes rond de nieuwe naam van het meldpunt. Mensen weten het meldpunt beter te vinden. Opvallend is dat bij andere officiële instanties het aantal registraties juist licht daalde. Het gaat om verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens en meldingen bij de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman.