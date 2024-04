Recherche vraagt hulp bij dood in flatwoning gevonden Johnny Ponson (65)

Zaterdagmiddag 30 maart 2024 troffen agenten in een woning in de flat Gravestein het levenloze lichaam van een man onder verdachte omstandigheden aan.

Misdrijf

'Het bleek te gaan om de bewoner de 65-jarige Johnny Ponson. Ponson is door een misdrijf om het leven gekomen', zo meldt de politie. In het onderzoek naar zijn dood heeft de politie nog vele vragen en komt daarom graag in contact met mensen die mogelijk informatie hebben over de zaak.

Leven

Het onderzoeksteam is onder andere op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over het slachtoffer en zijn leven. Daarnaast spreekt de recherche graag met mensen die Ponson onlangs nog gezien en/of gesproken hebben. Uiteraard is alle informatie over wat hem mogelijk overkomen is ook zeer welkom bij het team.

Informatie delen

Heeft u (onlangs) contact gehad met Johnny Ponson? Kunt u meer vertellen over zijn dood of de dagen hieraan voorafgaand? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844.