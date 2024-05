Geen kaarten meer beschikbaar voor 4 mei op Dam

Bezoekers konden zich online aanmelden, maar alle beschikbare toegangsbewijzen waren snel gereserveerd.

Maatregelen op de Dam

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie, politiechef) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei nemen dit jaar in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) extra maatregelen voor een waardig, beheerst en veilig verloop van de Nationale Herdenking op de Dam.

Net als voorgaande jaren stelt de burgemeester een noodverordening in. Bewoners die uitzicht hebben op de Dam moeten hun ramen en deuren gesloten houden tijdens de herdenking. Zij mogen niet op hun dakterras of balkon gaan staan. Ook is het dit jaar niet toegestaan vlaggen, borden of geluidsversterkende apparatuur mee te nemen. De politie zal aanwezigen hierop fouilleren voordat zij de Dam betreden.