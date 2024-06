Zeer natte en recordwarme lente

eze lente was de warmste sinds het begin van de metingen. Met een gemiddelde temperatuur van 11,8 °C was deze lente bijna 2 graden warmer dan normaal. Het was ook zeer nat, de op één na natste lente sinds het begin van de metingen. Alleen maart was droog en mei was juist recordnat.

Mei was de natste meimaand sinds het begin van de metingen met gemiddeld 127 millimeter neerslag tegen 55 millimeter normaal. In 1983 viel landelijk gemiddeld 115 millimeter in de maand mei, dat was het vorige record. In het zuiden viel deze maand plaatselijk meer dan 200 millimeter. Zware buien zorgden plaatselijk voor wateroverlast. De maand was ook warm met een gemiddelde temperatuur van 15,4°C tegen normaal 13,4°C.

April was ook zeer nat. Met gemiddeld 82 millimeter de op twee na natste aprilmaand sinds het begin van de metingen, normaal valt 40 millimeter. Maart was juist droog met landelijk gemiddeld 46 millimeter tegen 53 millimeter normaal.

Ook een sombere lente

Alledrie de maanden waren somber in vergelijking met het langjarige gemiddelde. De lente was met over het land gemiddeld 504 uren zon somber. Het langjarig gemiddelde is 567 uur. Het was het zonnigst in De Kooy bij Den Helder en de zon liet zich het minste zien in Beek in Limburg.

Eén vorstdag, 19 warme dagen, 3 zomerse dagen

In totaal telde de lente 1 vorstdag (minimumtemperatuur onder 0,0°C), op 23 april, 19 warme dagen en 3 zomerse dagen. Normaal zijn dit er respectievelijk 12, 17 en 4.

Meeste neerslag deze lente in Limburg, minste op Terschelling

De meeste neerslag viel deze lente in het Limburgse Beek, 329 mm (normaal 153 mm). Het minst nat was het in Hoorn op Terschelling met 178 mm (normaal 124 mm).