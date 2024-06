Auto's in brand gestoken Delft

In Delft zijn in de nacht van vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni meerdere auto’s beschadigd door brand. Omstreeks 02.30 uur kregen agenten de melding dat er een auto in brand stond op de Frederik van Eedenlaan.

De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Korte tijd later bleek op de Beethovenlaan eveneens een autobrand te zijn. Daar stonden vier auto’s in brand en raakten een aantal auto’s daaromheen beschadigd door de hitte. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. In het kader van het onderzoek komt de politie graag in contact met eventuele getuigen.