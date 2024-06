Man overleden op de Sporthalstraat Schiedam

In de vroege ochtend van zondag 2 juni is er een man op straat in de Sporthalstraat overleden. De man is aangereden. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.

Het was iets voor 03.30 uur toen wij een melding kregen dat er een man gewond op straat lag. De agenten reden via de Nieuwe Damlaan in de richting van het slachtoffer toen zij daar ook een fiets zagen liggen. Vanaf de fiets leek er een bloedspoor te lopen naar de plek waar de man een stukje verderop lag. Er werd meteen een ambulance bijgehaald en zij startten de reanimatie, maar helaas mocht dit niet meer baten. De man overleed op straat aan zijn verwondingen. Wie de man is, is op dit moment nog niet bekend.

Auto

Meerdere getuigen verklaarden een donkerkleurige auto te hebben gezien. De verkeersspecialisten zijn meteen een onderzoek gestart en treffen ook een kentekenplaat aan. Dit blijkt van een auto, een donkergrijze SEAT Leon te zijn die afgelopen vrijdag als gestolen is opgegeven. Inmiddels is de auto beschadigd teruggevonden op de Hargsingel in Schiedam. De auto zal onderzocht worden op sporen.