Minister en Commandant der Strijdkrachten bij Tromp-bemanning in Korea

Minister Kajsa Ollongren en Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim hebben vandaag in de Republiek Korea (Zuid-Korea) de bemanning van Zr.Ms. Tromp bezocht. Het luchtverdedigings- en commandofregat (LC-fregat) maakt een 7 maanden durende reis en ligt nu in Busan. Verder legden de minister en CDS een krans bij de graven van Nederlandse militairen, die tijdens de Korea-oorlog zijn gesneuveld. Hun laatste rustplaats is de United Nations Memorial Cemetery.

Vrije doorvaart Rode Zee

De bemanning van Zr.Ms. Tromp is inmiddels zo’n 3 maanden van huis. Sindsdien leverde het fregat onder meer een bijdrage aan de operatie in de Rode Zee ter bevordering van veiligheid en vrije doorvaart in het gebied. Ook het aanhalen van diplomatiek banden maakt onderdeel uit van de wereldreis. Zo zijn er bijvoorbeeld havenbezoeken gebracht aan Mumbai, Singapore, Jakarta en Haiphong.

Veiligheid van de Indo-Pacific

Nederland wil hiermee de partners in de Indo-Pacific laten zien dat het zich committeert aan de regio, zei Ollongren. “Niet alleen versterken we hier bestaande partnerschappen met landen. We zoeken ook naar nieuwe partners om mee samen te werken. De veiligheid van de Indo-Pacific en die van Europa zijn nauw aan elkaar verbonden. De wateren in de Indo-Pacific zijn de handelsaderen van de wereld. De veilige en vrije doorvaart in deze regio zijn dus van mondiaal belang. De aanwezigheid van de Tromp hier symboliseert de toewijding van Nederland aan de stabiliteit en veiligheid van de Indo-Pacific.”

Maritieme oefening

Het marineschip vaart nog via de Stille Ocean naar het Panamakanaal. Onderweg doet het eerst nog Japan aan. Ook neemt het deel aan de Rim of the Pacific Exercise. Dit is een grote maritieme oefening, die om het jaar in de Indo-Pacific wordt gehouden. Vervolgens koerst het fregat naar het Caribisch gebied. Na een bezoek aan onder meer Curaçao, keert de Tromp terug naar Den Helder. Daar komt het fregat medio september aan.

Afspraken

Het bezoek aan Korea maakt deel uit van de intensivering van de bilaterale relatie. Zo was president Yoon Suk-Yeol eind vorig jaar in Nederland, terwijl de CDS de regio enkele maanden eerder al bezocht. Nederland heeft sinds een half jaar weer een vaste defensieattaché in Seoul. Deze onderhoudt de banden met het United Nations Command (UNC) en de Koreaanse krijgsmacht.

In dit kader stond er een meeting op de agenda met de Koreaanse viceminister voor veteranenzaken Lee Hee-Wan en viceadmiraal Choi Sung-Hyeok, commandant van de Koreaanse vloot. De plaatsvervangend commandant van het UNC, de Canadese luitenant-generaal Derek Macauley, was daar ook bij. Een van de agendapunten was de huidige dreiging vanuit Noord-Korea.

Kranslegging

Tot slot legde de Nederlandse delegatie samen met de commandant en enkele bemanningsleden van Zr.Ms. Tromp een krans bij de graven van Nederlandse militairen op de United Nations Memorial Cemetery in Busan. Daar vonden 127 militairen van het Regiment van Heutsz hun laatste rustplaats. Dit regiment was onderdeel van de VN-missie tijdens de Korea-oorlog, begin jaren ’50.