Sluiting politiebureaus aanstaande dinsdag

De vakbonden houden dinsdag 11 juni 2024 een collectieve actie door politiebureaus met een publieksfunctie gedurende 24 uur te sluiten. Het algemene nummer 0900-8844 en alarmnummer 112 blijven gewoon bereikbaar. Ook kunt u in veel gevallen online aangifte doen.

De actie betekent dat u van dinsdag 11 juni 2024 om 00:00 uur tot dinsdag 11 juni 23:59 uur niet bij een politiebureau terechtkunt. Bij spoed kunt u 112 bellen. Voor algemene informatie, advies en voor meldingen die geen haast hebben, kunt u 0900-8844 bellen. Vanaf woensdag kunt u weer bij de politiebureaus terecht tijdens de gebruikelijke openingstijden.

Aangifte of melding doen

Iets melden bij de politie of aangifte doen kan via politie.nl. Al gemaakte afspraken worden verplaatst naar een ander moment waarop het politiebureau geopend is.

Stuklopen pensioenoverleg

Met de sluiting voeren de bonden actie voor een goed vroegpensioen (RVU) voor politiemedewerkers. Het overleg hierover tussen sociale partners is stukgelopen. Politiebureau’s die op dinsdag 11 juni vanwege de actie gesloten zijn, krijgen een actieposter op de voordeur waarop staat waarom het bureau dicht is.