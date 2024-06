Geen stroomtrein maar stoomtrein bij 150 jaar oude Maliebaanstation

Op 10 juni is het précies 150 jaar geleden dat het Maliebaanstation werd geopend.

Stoomtrein BR23

Vanwege deze historische gebeurtenis reed er zaterdag 8 juni een stoomlocomotief meerdere ritjes van station Hilversum Centraal naar het Maliebaanstation en terug. De stoomtrein, een BR23 van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij stopte ook bij het Spoorwegmuseum om water en kolen in te nemen.

Zijlijn Oosterspoorlijn

Met de opening van het station 150 jaar geleden werd ook een nieuwe zijlijn van de Oosterspoorlijn in gebruik genomen die van Hilversum naar station Utrecht Maliebaan en Lunetten liep.

Veel publiek

Bij de spoorwegovergang van Groenekan in de Bilt was het vandaag erg druk. Vele trein liefhebbers verzamelden zich daar met foto- en videoapparatuur om de trein op de gevoelige plaat vast te leggen. Zo was er ook een gezin uit Groenekan die vroeger al gezellig met de kinderen treinen gingen kijken om een glimp van de stoomtrein op te vangen.