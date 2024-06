CBS: Economie met 0,5 procent gekrompen in eerste kwartaal 2024

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2024 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. Dit meldt het CBS maandag.

2e berekening

De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De onlangs uitgevoerde revisie van de nationale rekeningen is ook in deze tweede berekening verwerkt.

Neerwaartse bijstelling van de uitvoer

Het groeicijfer is 0,4 procentpunt lager dan bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 15 mei. Dat komt vooral door een neerwaartse bijstelling van de uitvoer. Het economisch beeld is echter niet veranderd. De daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen. De daling van de export van goederen hangt samen met de krimp van de industrie.