CBS: vorig jaar 146 mensen verdronken in Nederland

Het afgelopen jaar verdronken in Nederland 107 inwoners en 39 inwoners van andere landen in open water, of in huis of tuin. Dit waren er 7 meer dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken.

Accidentele verdrinking

In de afgelopen tien jaar overleden jaarlijks gemiddeld 91 inwoners door een accidentele verdrinking. Driekwart van de verdrinkingen vond plaats in open water: een sloot, rivier, kanaal, gracht, recreatieplas, meer, vijver of in zee. Verder gebeurde ruim 18 procent van de verdrinkingen in huis of tuin.

Vooral Duitsers en Polen

Tussen 2015 en 2024 overleden ieder jaar gemiddeld ook 29 mensen die geen inwoner van Nederland zijn, zoals toeristen, illegalen of tijdelijke werknemers. In de laatste tien jaar verdronken in totaal 285 niet-inwoners, van wie bijna de helft uit Duitsland of Polen kwam.

Meer 60-plussers dan kinderen verdronken

Tussen 1950 en de eerste helft van de jaren tachtig daalde het aantal verdrinkingsslachtoffers onder inwoners. Dat gold voor alle leeftijdsgroepen, maar vooral voor kinderen. Het aantal accidentele verdrinkingen is het hoogst onder mensen van 60 jaar of ouder. In de afgelopen tien jaar verdronken gemiddeld 0,5 mensen per 100 duizend inwoners. Onder 60-plussers, bijna de helft van alle verdronken mensen, is dat met 0,9 het hoogst en onder tieners is het aantal verdrinkingen met 0,2 per 100 duizend inwoners het laagst.

Vooral ouderen verdrinken vaker door val in het water

Driekwart van de verdrinkingen in de afgelopen tien jaar vond plaats in open water. Dat geldt voor alle leeftijden. Bij ruim een kwart van de gevallen was niet bekend hoe het slachtoffer in het water terechtkwam. In de gevallen waarbij dat wél bekend was, gebeurde 63 procent na een val, 21 procent tijdens het zwemmen en 12 procent tijdens het baden in badkuip.

Mensen vanaf 60 jaar en ouder na val verdronken

Het aantal mensen dat na een val in het water terechtkomt en verdrinkt neemt toe met leeftijd. Bij mensen van 60 jaar of ouder was een val in het water bij 69 procent de aanleiding om te verdrinken. In de afgelopen tien jaar was dit percentage het laagst onder tieners, met gemiddeld 27 procent. Van de kinderen jonger dan 10 jaar verdronk 58 procent doordat ze in het water vielen. Oorzaken van de val zijn bijvoorbeeld uitglijden, alcoholgebruik, onwelwording, of dementie.

Jongeren van 10 tot 20 jaar

Bij jongeren van 10 tot 20 jaar vonden de meeste (54 procent) verdrinkingen plaats tijdens het zwemmen in het open water.