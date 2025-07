Auto’s zijn duurder dan ooit en dit doen mensen om te besparen

Zowel nieuwe als tweedehands voertuigen zijn duurder dan ooit. Ook de kosten voor onderhoud, verzekering, brandstof en wegenbelasting lopen op. Voor veel huishoudens wordt autorijden een steeds grotere kostenpost. Toch is de auto vaak onmisbaar, vooral buiten de grote steden. Mensen zoeken daarom naar slimme manieren om hun mobiliteit te behouden zonder de portemonnee te veel te belasten. Dat betekent vaker nadenken over het gebruik van de auto, kritisch kijken naar vaste lasten en zoeken naar alternatieven voor dure modellen of onnodige luxe.

Tweedehands populairder dan ooit

Door de hoge prijzen van nieuwe auto's is de vraag naar tweedehands auto’s flink toegenomen. Consumenten kiezen vaker voor een betrouwbare occasion in plaats van een splinternieuw model. Niet alleen vanwege de lagere aanschafkosten, maar ook omdat occasions vaak voordeliger zijn in verzekering en afschrijving. Daarnaast worden compacte en zuinige auto’s steeds populairder. Deze zijn goedkoper in onderhoud en verbruik en passen beter bij wie vooral korte ritten maakt. Ook kiezen mensen er vaker voor om een auto langer te houden, mits het onderhoud dit toelaat.

Autodelen en leasen als alternatief

Naast kopen wordt ook autodelen een aantrekkelijk alternatief. Zeker in stedelijke gebieden maken meer mensen gebruik van deelplatforms of buurtinitiatieven om kosten te spreiden. Ook private lease groeit in populariteit, vooral omdat je precies weet wat je per maand betaalt zonder verrassingen. Toch zijn deze alternatieven niet voor iedereen geschikt. Wie dagelijks afhankelijk is van een auto, bijvoorbeeld voor werk of school, blijft vaak aangewezen op een eigen voertuig. Maar ook dan valt er flink te besparen; vooral op vaste lasten zoals de autoverzekering.

WA verzekering auto: wat heb je echt nodig?

Een van de eerste posten waarop mensen besparen, is de autoverzekering. Voor oudere of minder waardevolle auto’s is een WA verzekering auto vaak voldoende. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een WA verzekering auto van Univé. Deze is verplicht en dekt schade die je bij anderen veroorzaakt. Door niet onnodig voor allrisk of beperkt casco te kiezen, kunnen de maandlasten flink omlaag. Het loont bovendien om goed te vergelijken. Verzekeraars hanteren verschillende premies, kortingen en voorwaarden. Door regelmatig over te stappen of opnieuw te onderhandelen, bespaar je vaak tientallen euro’s per jaar. En dat alles zonder in te leveren op zekerheid.

Tweede auto verzekeren? Zo doe je dat slim

In sommige gezinnen is een tweede auto onmisbaar geworden, bijvoorbeeld door hybride werkvormen of gezinsuitbreiding. Maar een tweede voertuig brengt ook extra kosten met zich mee, waaronder verzekering. Gelukkig zijn er manieren om de kosten van een tweede auto verzekeren beperkt te houden. Veel verzekeraars bieden een zogenoemde tweede gezinsautoregeling, waarbij je no-claimkorting van de eerste auto (gedeeltelijk) kunt toepassen op de tweede. Ook hier geldt: goed vergelijken is essentieel. Let op het type dekking, de leeftijd van de bestuurder en het gebruik van de auto, bijvoorbeeld of het een privéauto of juist een zakelijke auto is.

Kleine veranderingen, groot verschil

Tot slot besparen mensen steeds vaker op kleine dingen die samen een groot effect hebben. Denk aan zuiniger rijden, banden op de juiste spanning houden, minder vaak onnodig korte ritjes maken of carpoolen naar werk. Ook overstappen op elektrisch rijden, al vraagt dat een investering, wordt op termijn steeds interessanter vanwege lagere gebruikskosten. Daarnaast zijn er veel mensen die overwegen de auto alleen in het weekend te gebruiken of zelfs tijdelijk uit te schrijven als ze voor langere tijd niet rijden. Zo blijft de auto beschikbaar, maar betaal je niet onnodig belasting of verzekering in een periode dat je hem niet nodig hebt.

Autorijden is duurder dan ooit, maar met slimme keuzes houden mensen de kosten beheersbaar. Van kritisch kijken naar je WA verzekering auto, tot slim je tweede auto verzekeren: er zijn volop manieren om mobiel te blijven én te besparen.