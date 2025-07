Man op fatbike laat spoor van 21 vernielde auto's achter zich in Vlaardingen

In het afgelopen weekend zijn van zaterdag- op zondagnacht meerdere auto's in Vlaardingen vernield. 'Het lijkt erop dat de verdachte een route door verschillende wijken in Vlaardingen heeft afgelegd op een fatbike. Hierbij heeft hij een spoor van vernieling achtergelaten', zo meldt de politie maandag. Momenteel telt de politie 21 vernielingen, maar meerdere meldingen worden niet uitgesloten.

'Doe aangifte'

'Het onderzoek is nog in volle gang. Graag roepen we de mensen op die slachtoffer zijn geworden, maar nog geen aangifte hebben gedaan, dit alsnog te doen. Dit kan gemakkelijk online en zonder afspraak', aldus de politie.

Getuigen en camerabeelden

De politie is ook op zoek naar getuigen van de vernielingen. Heeft u meer informatie die de politie kan helpen of kent u personen die betrokken waren? Of heeft u camerabeelden van voor, tijdens of na het vernielingen? Camerabeelden uit de omgeving, bijvoorbeeld van mobiele telefoons, deurbelcamera’s of dashcams, kunnen van groot belang zijn voor het onderzoek. Neem contact op met de politie via 0900-8844.