Twee agenten in been gestoken bij fouillering verdachte in Rotterdam

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Rotterdam Twee politieagenten zijn in de nacht van zondag op maandag 28 juli jl. gewond geraakt toen een verdachte tijdens zijn fouillering opeens een mes uit zijn broeksband pakte en hen in hun been stak. Dit meldt de politie maandag.

Verdachte aangehouden De agenten konden na behandeling het ziekenhuis gelukkig weer verlaten. De verdachte is aangehouden. Het gaat om een 24-jarige Rotterdammer. De agenten kregen afgelopen nacht een aantal meldingen dat een man de weg op sprong voor passerende auto’s in de omgeving van de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Meerdere collega’s keken naar de man uit, waaronder ook medewerkers van cameratoezicht. Zij zagen vervolgens dat een man bij wat bosjes stond op de Museumstraat en zich verdacht gedroeg. Zij deelden deze informatie met de agenten op straat. Gestolen scooter Maandag rond 04.30 uur wilden politieagenten op de Rochussenstraat in Rotterdam-Centrum deze man controleren. Hij reed op dat moment mogelijk op een gestolen scooter. Tijdens het fouilleren, pakte de man opeens een mes uit zijn broeksband en stak twee politie-agenten van Team Surveillance Honden in hun been. Poging doodslag Toegesnelde collega’s hebben zich om de hondengeleiders ontfermd. Beide geleiders moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Zij hebben inmiddels het ziekenhuis weer kunnen verlaten. De verdachte, een 24-jarige Rotterdammer, is aangehouden en wordt verdacht van poging doodslag. Hij zit nog vast en wordt verhoord.