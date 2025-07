Grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen in bestelbus

Op dinsdag 22 juli is er tijdens een controle in het verkeer op de Rijswijkseweg in Den Haag een bestelbus gecontroleerd met een grote hoeveelheid voor de consument

Bedrijfspand Zoetermeer doorzocht

'Naar aanleiding van de aanhouding is er een bedrijfspand in Zoetermeer doorzocht. Hier is voor de consument verboden vuurwerk aangetroffen. In totaal is er meer dan 200 kilo vuurwerk inbeslaggenomen', aldus de politie.

Meldt het de politie

Als u vermoedt dat ergens verboden consumentenvuurwerk illegaal wordt opgeslagen, verhandeld of vervoerd, meld dit dan bij de politie, dit kan ook anoniem.