CBS: Bijna 1 op 3 arme mensen heeft problematische schulden

Van de 540.000 mensen die in armoede leven, had 31 procent met geregistreerde problematische schulden te maken in 2023. 'Dat komt neer op 163.000 mensen', zo meldt het CBS zondag.

Analyses CBS

'Bij mensen met een inkomen net boven de armoedegrens (1,2 miljoen) kwamen problematische schulden met 22 procent in verhouding minder vaak voor. Wel is het met 265.000 een grotere groep. In de hele bevolking had 10 procent zulke schulden. Dit blijkt uit analyses van het CBS waarin voor het eerst problematische schulden gerelateerd zijn aan armoede', aldus het CBS.

Te weinig geld over

Iemand is arm als in het huishouden na het betalen van de vaste lasten aan wonen, energie en zorg te weinig geld zoals inkomen, spaargeld of ander direct te besteden bezit, overblijft voor de andere basisbehoeften. Bijna-arm zijn de mensen in een huishouden met een inkomen tot 25 procent boven de armoedegrens en een te lage vermogensbuffer.

Schulden bij de Belastingdienst

Of mensen horen tot een huishouden dat problematische schulden heeft, stelt het CBS vast met verschillende registraties. Het gaat onder andere om schulden bij de Belastingdienst, betalingsachterstanden geregistreerd bij het BKR, een betalingsachterstand bij de zorgpremie en achterstanden bij verkeersboetes.