Twee aanhoudingen op verdenking leveren wapens verdachte geweldsincident Weiteveen

Onderzoek naar herkomst wapens

'De aanhouding komt voort uit een onderzoek naar de herkomst van de wapens die zijn aangetroffen op de plaats delict van het geweldsincident in Weiteveen', aldus de politie.

Twee personen gedood

Bij het geweldsincident in Weiteveen worden op 16 januari twee personen om het leven gebracht. De politie houdt op dezelfde dag een 50-jarige verdachte aan en start een uitgebreid onderzoek. Op de plaats delict aan de Bargerweg worden meerdere illegale wapens aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van deze wapens.

Aanhouding en zoeking

Dit heeft geleid tot de aanhouding van een verdachte op maandagochtend 24 juni. De man wordt ervan verdacht de wapens te hebben geleverd die zijn aangetroffen op de plaats delict en daar zijn gebruikt. De man zit vast en wordt verhoord. Uit het onderzoek moet blijken wat zijn exacte betrokkenheid is geweest in relatie tot de wapens. In de woning van de man wordt een zoeking gedaan. De man wordt niet verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident of van het treffen van voorbereidende handelingen ten aanzien van het geweldsincident.

Update 24 juni,13:58 uur 2e man aangehouden

De politie heeft later op de dag een tweede persoon aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man uit de gemeente Eemsdelta. Ook hij wordt verdacht van het leveren van de wapens die aangetroffen en gebruikt zijn op de plaats delict van het geweldsincident in Weiteveen.

Zoeking woning

In zijn woning heeft een zoeking plaatsgevonden. De verdachte beschikt over een zogeheten verlof. Vanwege deze verdenking is zijn verlof tot het voorhanden hebben van wapens per direct ingetrokken. De man zal worden verhoord en zijn betrokkenheid in relatie tot het leveren van de illegale wapens wordt onderzocht. De man wordt niet verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident of van het treffen van voorbereidende handelingen ten aanzien van het geweldsincident.