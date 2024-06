Voortvluchtige 'Bolle Jos' bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugssmokkel

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag een 33-jarige Nederlander veroordeeld tot 24 jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat hij betrokken is geweest bij de smokkel van grote partijen cocaïne, een gewelddadige overval en geprobeerd heeft een moord uit te lokken.

Ontsleutelde chatberichten

Het bewijs in deze zaak bestaat voor een groot deel uit onderschepte en vervolgens ontsleutelde SkyECC-berichten die door de gebruikers van verschillende SkyECC-accounts met elkaar zijn gewisseld.

Invoer van grote partijen cocaïne

Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat de verdachte de gebruiker was van meerdere accounts en aan onderschepte chats heeft deelgenomen. Uit die chats is gebleken dat de verdachte meerdere malen betrokken is geweest bij de invoer van grote partijen cocaïne.

Gewelddadige overval in Finland

Daarnaast is bewezen dat de verdachte betrokken is geweest bij een gewelddadige overval in Finland. Geprobeerd is een partij cocaïne terug te halen van een bedrijf waar die partij onbedoeld was terechtgekomen.

Uitlokken moord

Uit de chats blijkt ook dat de verdachte geprobeerd heeft een moord uit te lokken. Hij heeft gedetailleerde instructies gegeven voor observatie van het beoogde slachtoffer en de plaats waar de moordaanslag het meest doelmatig kon worden uitgevoerd en wie voor die taak wel, of juist minder geschikt lijkt.

Beoogd liquidatieslachtoffer

Hij heeft adresgegevens en een pasfoto van het beoogde slachtoffer verstrekt én een beloning van € 200.000,-- in het vooruitzicht gesteld. Deze poging heeft ook daadwerkelijk tot vervolgcontacten met derden en eerste verkenningen geleid. Het lijkt niet aan de verdachte te liggen dat het bij een poging is gebleven.

Veroordeling bij verstek

In deze zaak is de verdachte niet verschenen. Ook heeft er zich geen advocaat namens hem gemeld. Op de zitting is gebleken dat aan alle formaliteiten is voldaan om de verdachte op te roepen. Dat betekent dat deze zaak zonder de aanwezigheid van de verdachte - bij verstek- moest worden behandeld.