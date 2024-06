Werklozen zijn vaak jong en op zoek naar een bijbaan

Bijbaan

Acht op de tien van deze werkloze 25-minners volgen nog onderwijs. Zij zoeken vaak een bijbaan. Dat blijkt ook uit de beroepen die mensen hadden voordat ze werkloos werden. Het zijn vaak beroepen waarin veel jongeren werkzaam zijn, bijvoorbeeld vakkenvuller of verkoopmedewerker.

CBS en TNO

Dit blijkt uit de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2024, die vandaag verschijnt. Hierin staat onderbenutting van mensen centraal. Deze publicatie is een samenwerking van het CBS, TNO en externe onderzoekers.

Meeste werklozen hadden bedrijfseconomisch of administratief beroep

Voor het eerst heeft het CBS cijfers over de beroepen van werklozen. Daarbij is gekeken naar degenen die in de voorafgaande acht jaar betaald werk hebben gehad. Net als bij werkenden komen bij werklozen bedrijfseconomische en administratieve beroepen het meest voor. Bij de werklozen gaat dit vooral op voor 25-plussers. Bij werklozen die jonger zijn dan 25 jaar komen andere beroepsklassen het meest voor. Het gaat dan om commerciële beroepen als verkoopmedewerker, transport- en logistieke beroepen als vakkenvuller, of dienstverlenende beroepen als horecapersoneel.