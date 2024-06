Twee personen aangehouden na steekincident Mozartplaats

Aan de Mozartplaats in Assen heeft vannacht een steekincident plaatsgevonden. Een persoon is hierbij gewond geraakt. De politie heeft kort na het incident een verdachte aangehouden vanwege betrokkenheid bij het incident. Het gaat om 50-jarige man uit Assen.

De politie kreeg rond 00.50 uur een melding van een steekincident in een woning aan de Mozartplaats in Assen. Ter plaatse troffen we een gewond persoon aan, een 29-jarige man uit Assen. Deze man is naar het ziekenhuis gebracht en later aangehouden vanwege vernieling en mishandeling. Ook de 50-jarige verdachte van het steekincident is in de woning aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wat daaraan vooraf is gegaan. Beide verdachten zullen worden verhoord. Ook gaan we in gesprek met betrokkenen en wordt er een buurtonderzoek verricht.