''Belachelijk dat huisartsenketen Co-Med haar medewerkers deze maand niet betaalt''

Mitchell Hoogenhout, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Wat hier gebeurt kan natuurlijk niet. Afgelopen week is bekend geworden dat de zorgverzekeraars de contracten met Co-Med definitief beëindigen en een dag later vertel je alle medewerkers dat ze per direct geen loon meer krijgen. Dit is gewoon het volledige bedrijfsrisico afwenden op de medewerkers, die al in veel onzekerheid zitten. Onacceptabel! Wij zullen onze leden juridisch bijstaan als zij hun loon niet krijgen betaald.’

Al maanden in opspraak

De commerciële huisartsenorganisatie Co-Med is al maanden in opspraak, omdat het afspraken niet nakomt en slecht bereikbaar is. Vorige week was de maat vol voor de verzekeraars. Bovendien legde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de organisatie een dwangsom op – tot maximaal 750.000 euro - voor iedere dag dat de spoedzorg en bereikbaarheid niet op orde is.

Medewerkers krijgen mail van Co-Med

Op woensdag 26 juni, een dag na de beslissing van de verzekeraars om de contracten te beëindigen, kregen medewerkers een mail van Co-Med, waarin staat dat het bedrijf in beroep is gegaan tegen die beslissing en ‘als de zorgverzekeraars niet onmiddellijk reageren op ons beroep, wij niet in staat zullen zijn om de salarissen voor deze maand uit te keren’.

‘Zo ga je niet met medewerkers om’

Albert Spieseke, bestuurder CNV Zorg: ‘Dat de financiële situatie bij Co-Med door al deze ontwikkelingen onder druk staat, is wel te begrijpen. Maar hiermee overval je medewerkers op een hele ongepaste manier. Zo ga je als werkgever niet met je medewerkers om. Nu er een faillissement dreigt, moet ook aan hen gedacht worden. Net zo min als de patiënten, mogen ook de medewerkers niet de dupe worden van een situatie waar zij zelf niks aan kunnen doen.’

Verantwoordelijkheid nemen richting medewerkers

Beide vakbonden roepen Co-Med op om hun verantwoordelijkheid richting de medewerkers te nemen en hun salarissen te betalen. Bovendien moet er wat FNV en CNV betreft zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de ongeveer 175 mensen die bij de huisartsenketen werken.