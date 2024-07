Politie heeft nog veel vragen na overlijden vrouw (67) op parkeerplaats

De politie heeft nog veel vragen in de zaak van de overleden vrouw die woensdagmiddag werd aangetroffen op een parkeerplaats in Zwolle gelegen tussen de Lortzinghof/Nicolaihof.

Aanhouding man (30)

'We hielden in deze zaak op woensdagavond 3 juli een 30-jarige man uit Zwolle aan. Hij zit vast en het verdere onderzoek loopt nog altijd', zo meldt de politie donderdag.

Melding

Op dinsdagmiddag 2 juli kreeg de politie om ca 14.00 uur een melding van een mogelijk steekincident op de parkeerplaats. Op de parkeerplaats troffen de hulpdiensten een 67-jarige vrouw uit Zwolle aan die gewond was. De hulpdiensten konden haar helaas niet meer redden. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart naar de aard en omstandigheden waaronder de vrouw om het leven is gekomen en gaat uit van een misdrijf.

Getuigen en beeldmateriaal

In verband met het onderzoek is de politie nog op zoek naar mogelijke getuigen en gemaakte camerabeelden in de omgeving van Lortzinghof/Nicolaihof. 'Heeft u beelden tussen 12.00 en 14.00 uur, dan spreken we u graag. Als u dinsdagmiddag tussen genoemde tijdstippen op de parkeerplaats was, of als u camerabeelden heeft dan spreken we u ook graag', aldus de politie.