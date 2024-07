OM gaat agenten die met geweld Dordtenaar arresteerden niet vervolgen

Agenten in burger

Tegen de twee agenten, die in burger stonden te posten bij een appartementencomplex, was aangifte gedaan vanwege mishandeling. 'Wel adviseert het OM de politie intern onderzoek te laten doen naar het incident', aldus het OM.

Heimelijk onderzoek naar vuurwapen

Die avond zag de aangever de twee agenten zitten in een onopvallende politieauto. Ze waren bezig met een heimelijk onderzoek naar een vuurwapen. De Dordtenaar zag de mannen zitten en besloot al filmend met zijn mobiele telefoon op hen af te gaan om te vragen wie ze waren. Op de beelden is te horen dat de aangever vermoedt dat het om agenten in burger gaat. Hij vraagt dat ook een aantal keer.

Agenten hebben voldaan aan hun identificatieplicht

De agenten stappen vervolgens uit hun voertuig en bevestigen dat ze inderdaad van de politie zijn. Ze laten ook hun identiteitsbewijs zien. Daarmee hebben ze voldaan aan hun identificatieplicht. De agenten vragen vervolgens ook de man wie hij is en of hij zich kan legitimeren. Daar hadden ze volgens het OM reden toe vanwege het vuurwapenonderzoek en het feit dat het de man de aandacht trok en contact met de agenten zocht.

Geweld gebruikt bij aanhouding

Wel blijkt uit de beelden dat de aangever weinig tijd krijgt om zijn identiteitsbewijs te laten zien. De man wordt vrijwel direct vastgepakt en er wordt geweld gebruikt om hem aan te houden. Dit gebeurt omdat de man zich aan de arrestatie wilde onttrekken. De man liep onder meer letsel op aan zijn hoofd toen hij op de grond onder controle werd gehouden. Het OM heeft geoordeeld dat de geweldsinstructie van de politie niet is geschonden met het geweld dat gebruikt is tijdens de arrestatie.

Intern onderzoek geadviseerd

Hoewel er in deze casus geen aanleiding is om strafrechtelijk in te grijpen, adviseert het OM wel dat de politie als werkgever een intern onderzoek start om te bezien hoe dit anders had gekund.

Advies

Het advies is om daarin aandacht te besteden aan het filmen van politieambtenaren en hoe daarmee omgegaan moet worden. Enerzijds is het een burgerrecht om met een zichtbare camera in de openbare ruimte te filmen wat men wil, anderzijds is het van groot belang dat politieambtenaren hun werk ongestoord kunnen doen. Zij kunnen daarin worden belemmerd als zij voortdurend worden gefilmd. Bovendien zijn er gevallen bekend waarin foto’s en persoonsgegevens van politieambtenaren bekend worden gemaakt op social media, waarna zij thuis opgezocht en/of bedreigd werden. Dit is ‘doxing’ en is strafbaar gesteld in artikel 285d van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing OM kenbaar gemaakt bij aangever en agenten

Zowel de aangever als de agenten zijn door het OM op de hoogte gebracht van de beslissing.